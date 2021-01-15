Как будут работать ТРЦ в Нур-Султане

Ранее стало известно о порядке работы кафе, ресторанов и других обхектов.

Определен график работы торговых домов, торгово-развлекательных центрах в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на новое постановление столичного санврача.

Так, объекты будут работать при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, за исключением нахождения покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

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График работы установлен в будние дни с 10:00 до 22:00 часов, запрещена работа объектов в выходные дни, за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости

Запрещается нахождение покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленном в постановлении.

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер, будут применены меры вплоть до запрета на деятельность.

Крытые продовольственные рынки будут работать с заполняемостью не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на одного посетителя с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 20:00 часов.

Крытые непродовольственные рынки будут работать при заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в выходные дни.

Продовольственные ярмарки "выходного дня" (на открытом воздухе) будут работать только в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов;

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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