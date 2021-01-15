Землетрясение в Индонезии: Токаев выразил соболезнования

Произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на острове Сулавеси.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие всем семьям погибших. В это скорбное время мы солидарны с нашими индонезийскими друзьями и разделяем боль их утраты. Я также желаю всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия скорейшего выздоровления и возвращения в свои дома Касым-Жомарт Токаев

Два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 произошли 15 января, напоминают РИА Новости. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По последним данным, там погибли 26 человек, несколько сотен ранены.

Окончательных списков жертв пока нет, власти собирают сведения о пропавших без вести.

Поисковые работы под завалами домов продолжаются, спасатели используют тяжелую технику.

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что зафиксированы не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения.

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