Мужчина выбросил биткоины на свалку. Власти не разрешили поиски

Ему не удалось получить разрешение городского совета на обыск свалки.

Житель Ньюпорта 35-летний работник IT-сферы Джеймс Хауэллс непреднамеренно выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами в 2013 году. Сейчас их стоимость составляет 230 млн фунтов стерлингов (131 млрд тенге). Мужчина готов поделиться богатством с жителями, если ему разрешат обыскать свалку, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Тогда "битки" стоили в пределах сотни тысяч фунтов стерлингов. Однако с тех пор цена на криптовалюту взлетела до небес. Хауэллс провел последние восемь лет в спорах с городским советом Ньюпорта. Он хочет получить разрешение на поиски жесткого диска на свалке.

Мужчина сообщил, что готов поделиться частью наличных денег в случае удачной находки.

Как рассказал Джеймс Хауэллс, ему удалось заручиться поддержкой хедж-фонда, который мог бы профинансировать раскопки. Однако до сих пор ему не удалось получить разрешение Совета.

Хедж-фонд готов вложить от 2,5 до 3,5 миллионов фунтов стерлингов на профессиональную поисковую операцию на свалке. Деньги уйдут на то, чтобы работа была выполнена должным образом по всем экологическим стандартам. В конце-концов на свалке лежат большие деньги. Я должен отдать большой процент инвесторам из-за большого риска. В рамках проекта мы планируем положить большую сумму на депозит. Местный совет сможет получить доступ, если мы что-нибудь испортим. Но они не приняли это во внимание, - пожаловался Хауэллс изданию Wales Online.

Он добавил, что через пять-десять лет этот жесткий диск будет стоить миллиард фунтов.

В свою очередь представитель городского совета Ньюпорта заявил, что они не могут помочь "незадачливому миллионеру" в этом вопросе.

Затраты на выкапывание свалки, хранение и обработку отходов могут исчисляться миллионами фунтов – без какой-либо гарантии того, что диск будет найден и все еще будет в рабочем состоянии. Совет также неоднократно говорил мистеру Хауэллсу, что раскопки невозможны по нашему разрешению, а сами раскопки окажут огромное воздействие на окружающую среду. Даже если бы мы смогли согласиться на его просьбу, возникает вопрос - кто покроет расходы, если жесткий диск не найдут или он был поврежден до такой степени, что данные смогут восстановить, - сказал он.

Ранее сообщалось о программисте из США Стефане Томасе, который владеет 7002 биткоинами, кошелек с которыми хранит на флешке с аппаратным шифрованием. Пароль от нее он записал на бумажке, которую потерял, а самостоятельно вспомнить нужную комбинацию ему не под силу.

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