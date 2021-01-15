Подъем уровня воды ожидается на реках близ Алматы

Это произойдет из-за положительного температурного фона.

С 16 по 18 января на реках, прилегающих к территории Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды, передает zakon.kz.

По информации ДЧС города, это произойдет из-за положительного температурного фона.

Чтобы не допустить подтоплений и зажоров силы ДЧС совместно с акиматом ведут круглосуточный мониторинг за состоянием русел рек.

Взяты на контроль проблемные участки, по мере необходимости будет организована очистка русел рек и мостовых переходов. ДЧС Алматы

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что на территории Казахстана ожидается потепление из-за влияния Средиземноморского циклона. Местами прогнозируются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере - снег, а также усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха

На западе страны местами прогнозируется гололед.

На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков.

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