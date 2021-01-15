Избран новый секретарь маслихата Алматинской области

Амандык Баталов поздравил нового секретаря областного маслихата и пожелал плодотворной работы депутатам VII-го созыва.

Жоргенбаев Жанболат Акебаевич избран секретарем маслихата Алматинской области, передает zakon.kz.

Его кандидатура выдвинута по предложению председателя Алматинского областного филиала партии Nur Otan Амандыка Баталова, Бюро Политического совета областного филиала партии, а также голосованием депутатов VII-го созыва областного маслихата.

Глава региона Амандык Баталов на сессии маслихата поздравил нового секретаря областного маслихата и пожелал плодотворной работы депутатам VII-го созыва.

Жанболат Жоргенбаев начал трудовую деятельность с 1977 года рабочим Каркаринского совхоза молока и мяса Кегенского района.

В разные годы работал на руководящих должностях в Талгарском районе.

С 1998 года по 2003 годы был заместителем акима нескольких районов и городов Алматинской области.

С 2003 года по 2009 годы возглавлял руководящие должности ТОО "Консорциум "Идиль Аксу", "Аксу", "Карасай курылыс". С декабря 2019 года первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии "Nur Otan".

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