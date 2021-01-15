Дедушка брызнул перцовым баллончиком в полицейского в Алматы

На пожилого мужчину заведено уголовное дело.

Видео с дедушкой, брызнувшим в сторону полицейского перцовым баллончиком, прокомментировали в полиции Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.

На пожилого мужчину заведено уголовное дело.

В департаменте полиции города сообщили, что факт имел место 7 декабря 2020 года в Наурызбайском районе Алматы.

Участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции, а также частные судебные исполнители и представители органа опеки прибыли к дому для передачи несовершеннолетний девочки 2016 года рождения ее матери.

В этот момент к дому подъехал гражданин 1954 года рождения, являющийся дедушкой ребенка, который, проявил агрессию и в сторону полицейского, а также ЧСИ применил перцовый баллончик. За это деяние мужчина привлечен к уголовной ответственности по ст.380 ч.1 УК РК. Производство по данному делу осуществляет следственное управление ДП города Алматы. начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов

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