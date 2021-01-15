Полицейские полночи гнались за браконьерами в Карагандинской области

Шесть рогов и мясо они спрятали в степи, в заброшенном здании.

В Карагандинской области егеря устроили погоню за браконьерами. В машине у охотников обнаружили шкуру и три черепа сайгаков. А уже в ходе допроса задержанные рассказали, где спрятали рога и мясо, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Их машину сотрудники территориальной инспекции и полицейские преследовали полночи. Погоня закончилась в Нуринском районе. Однако при задержании в багажнике нашли только шкуру и головы краснокнижных. Самое ценное – шесть рогов и мясо – спрятали в степи, в заброшенном здании.

Сейчас самцы сайги обессилены из-за спаривания и сильных морозов, говорят специалисты. Браконьеры пользуются их состоянием и массово отправляются на охоту. Поэтому охрану парнокопытных усиливают.

Сотрудники полиции Карагандинской области совместно с сотрудниками "Охотзоопром" усилили контроль. Постоянно мы мониторим социальные сети, а также делаем облет с вертолета. официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

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