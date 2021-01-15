Скандал на рынке Шымкента: с продавцов требуют миллионы

Новые условия придумала сменившаяся в прошлом году администрация.

Шумный скандал разразился сегодня на самом крупном рынке Шымкента. Торговцы заявили, что администрация вымогает у них баснословные деньги, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Новые базаркомы якобы требуют с каждого места по 7 миллионов тенге. Заплатить можно и в рассрочку - по миллиону в месяц. Однако и такие условия предпринимателей возмутили.

У меня шестеро детей! Сейчас из-за карантина на рынке покупателей нет. Я чапанами торгую, их в основном на свадьбы берут. А сейчас и свадеб нет! Откуда я миллион возьму? А мне говорят: "Не хочешь платить – освобождай место, его другие купят!" - сказала продавец Гульнар Азимбаева.

Новые условия придумала сменившаяся в прошлом году администрация. Торговцы уверяют: и так на этом рынке делали все сами – от асфальта до кровли. А после того, как базар стал частным, с них постоянно требуют деньги.

Больше 20 продавцов устроило скандал и потребовало отменить новые правила. Но директор рынка непреклонен. По его словам, ни о каких 7 миллионах речи нет, требуется всего один. Это нужно для порядка.

Сейчас торговцы, которые когда-то получали места бесплатно, беспорядочно перепродают друг другу точки, и уследить, кто здесь вообще работает, становится невозможно. Чтобы этого избежать, людям предложили внести по миллиону тенге в качестве гарантии.

Мы положим деньги на депозит. Если человек уходит с рынка, он говорит нам об этом, и мы возвращаем ему эти деньги. Это все для того, чтобы был порядок. Чтобы люди друг другу не перепродавали места. А делать все будем официально – выдадим и договоры, и чеки, - сказал директор рынка "Алаш" Берикжан Нуртлепов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!