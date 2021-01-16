Подозреваемых в мошенничестве разыскивают в Актюбинской области

Сотрудники полиции просят всех, кто видел или знает об их местонахождении, обратиться в ДП Актюбинской области.

Двоих женщин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, разыскивает полиция Актюбинской области, передает zakon.kz.

По информации полиции, одна из подозреваемых – Ермагамбетова Жанара Максутовна, 1990 года рождения.

Она умело входила в доверие к гражданам и оформляла договор с одной из фирм на поставку стройматериалов. Путем обмана и злоупотребления доверием получала от них значительные суммы денежных средств, но покупатель так и не получил ожидаемый товар, - сообщили в ДП.

Вторая подозреваемая - Абишева Назгуль Молдабаевна, 1966 года рождения, разыскивается за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Сотрудники полиции просят всех, кто видел или знает об их местонахождении, обратиться в ДП Актюбинской области (бр.Жубановых, 271) либо по телефонам: 102 или 8 (7132) 51-38-37, 52-05-14.

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