Хабибу предложили отказаться от титула

Президент UFC встретился с Нурмагомедовым.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о вероятности организации поединка чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, передает zakon.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По его словам, для проведения такого боя россиянину нужно будет оставить вакантным пояс чемпиона.

Бой Сен-Пьера и Нурмагомедова? Я не знаю. Думаю, что если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула, после он сможет драться с Сен-Пьером, - рассказал Уайт.

Дэйна Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу 15 января, на которой обсуждалось будущее россиянина. Результаты переговоров еще неизвестны.

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