Выставка в Алматы "Вдохновляющий край": в каждой картине - праздник жизни

Выставка будет работать с 16 января по 7 февраля.

В Almaty Gallery при КГКП "Алматы әуендері" Управления культуры города состоялось торжественное открытие картинной выставки "Вдохновляющий край", сообщает zakon.kz.

Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости нашего государства.

Выставка посвящена творчеству известного казахстанского художника Рашида Кулбатырова и молодой гобеленистки Жансаи Кулбатыровой. Вниманию публики было предоставлено более 50 картин, выполненных в живописной и акварельной техниках и 6 гобеленовых картин.

Художника на создание картин вдохновила удивительная и неповторимая земля Казахстана с ее бескрайними степями, бездонным небом и величавыми горами, родные сердцу аулы, города и люди …

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управления культуры города Алматы Данияр Алиев, заслуженный деятель РК, искусствовед, член Международной ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО Камилла Ли, председатель Союза художников РК Умирбек Жубаниязов, член Союза художников РК, президент Международного фонда независимых женщин-художников "Таң Шолпан" Жамиля Такен и другие представители интеллигенции.

Организатор выставки - КГКП "Алматы әуендері" Управления культуры города.

- Художник он импровизатор, у нас тоже есть какие-то импровизации, мы через свои картины показываем свои ощущения, эмоции, мировосприятие, а вы, зрители, даете оценку, - отметил в своем приветственном слове Рашид Кулбатыров. – Всем вам низкий поклон. Мы сейчас немного волнуемся, потому что впервые открываемся за столь долгое время. Желаю всем мира и благополучия, процветания и успехов.

Своим мнением поделилась и Камилла Ли: "После всех переживаний 2020 года сегодня в центре Алматы открывается галерея, которая полностью преобразилась, получила новое дыхание, новый образ и вот такая прекрасная выставка впервые за последний год распахнула двери не онлайн, а офлайн. Для нас это по-настоящему большой праздник.

Я уверена, что эта галерея станет новым духовным центром, центром притяжения для художников, для молодежи и общественности. Она расположена в замечательном месте, в старой части Алматы, прекрасная площадь, поэтому все способствует тому, чтобы работы художников получали признание среди посетителей, поклонников. И то, что выставку сегодня открывает известный художник Рашид Кулбатыров, просто замечательно. Я иногда сравниваю его с Абылханом Кастеевым, хотя, казалось бы, это несравнимые художники, но то, как Рашид пишет детали, крохотные фигуры, пишет любые фрагменты с большой любовью - это тоже напоминает почерк нашего основателя национальной художественной школы Абылхана Кастеева. Вы здесь в каждой картине увидите праздник жизни, что сейчас для нас особенно важно, актуально. В самом простом сюжете мы видим отражение торжества жизни, красоту природы. Словом, есть о чем подумать, поразмышлять, есть к чему стремиться".

- Очень приятно, что этот год начинается с выставки, - говорит Жамиля Такен. - Хочется поблагодарить акимат города, который сделал такую замечательную площадку для художников, где мы можем выставлять свои работы, встречаться, общаться, несмотря ни на какие пандемии, потому что жизнь продолжается. И смысл нашей жизни заключается в том, чтобы дарить друг другу радость, дарить красоту, любовь. Нам очень приятно, когда есть что показать и где показать. Нам очень не хватало этих площадок, так что еще раз благодарю.

Выставка находится по адресу: Алматы, пр. Достык, 44, уг. ул. Шевченко.

График работы: с 16 января по 7 февраля.

Время работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00,

понедельник – выходной.

Вход бесплатный.

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