WhatsApp отсрочил введение новой политики из-за критики пользователей

В администрации мессенджера также указали на "дезинформацию, которая создала беспокойство".

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения своей новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление сделала администрация WhatsApp в пятницу на своем сайте.

Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты, - говорится в сообщении.

Как отметили представители мессенджера, то, что отправляют люди друг другу, остается только между ними, и это означает, что сервис "всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения".

В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемыми новыми правилами эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики для того, чтобы иметь возможность разъяснить пользователем, в чем она заключается.

Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp, - указано в заявлении.

В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.

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