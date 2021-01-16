Количество новых коронавирусных больных назвали в Минздраве

Всего в стране подтверждено 167 118 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 167 118 случаев, из них:

в городе Алматы - 20232 (+121), в городе Нур-Султан - 19767 (+121), в ВКО - 19490 (+52), в Атырауской области - 14790 (+91), в Карагандинской области - 12663 (+50), в Павлодарской области - 10283 (+110), в ЗКО – 9842 (+49), в СКО - 9453 (+53), в Костанайской области - 8525 (+73), в Акмолинской области - 8163 (+78), в Алматинской области - 8006 (+89), в городе Шымкент - 5694 (+17), в Жамбылской области - 5224 (+20), в Мангистауской области - 3852 (+7), в Туркестанской области - 3863 (+26), в Актюбинской области - 3791 (+7), в Кызылординской области - 3480 (+8). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 47, в городе Алматы - 38, в Акмолинской области - 63, в Актюбинской области - 2, в Атырауской области - 80, в ВКО - 10, в Жамбылской области - 15, в ЗКО - 57, в Карагандинской области - 34, в Костанайской области - 36, в Кызылординской области - 8, в Павлодарской области - 115, в СКО - 93, в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 152 437 человек от COVID-19.

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