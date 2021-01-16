Был выявлен вирус: Россия запретила ввоз томатов и перца из Казахстана

Ограничения на поставки томатов и перца нужны, чтобы не допустить занос и распространение вируса.

Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей из-за выявления в них вирусов, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Ранее в свежих томатах, поступивших в Россию, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов. 21 декабря Россельхознадзор уведомил казахстанскую сторону об этом и попросило предоставить результаты расследования.

До настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало. Ограничения на поставки томатов и перца из двух областей Казахстана вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России, - отмечается в тексте документа.

Ограничения на поставки томатов и перца из двух областей Казахстана вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России

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