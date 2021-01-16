Являются вымыслом: Минсельхоз РК ответило на заявления РФ о казахстанских томатах

Министерство сельского хозяйства намерено обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.

Министерство сельского хозяйства РК ответило на заявление РФ о запрете на ввоз томатов и перца из Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в заявлении МСХ РК, в декабре 2020 года федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) направила в Казахстан уведомление об обнаружении вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV) в продукции ТОО "Green Capital Kazakhstan", "Green Land Alatau", а также о введении ограничения на ввоз томатов ТОО "Greenhouse-Qaztomat".

В этой связи Комитет госинспекции в АПК МСХ РК экстренно организовал официальное расследование.

Госинспекторами по карантину растений, а также специалистами РГП "Фитосанитария", РГУ "Методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" и ГУ "Республиканский центр карантина растений" проведено комиссионное обследование ТОО "Greenhouse-Qaztomat" с отбором образцов для проведения ПЦР-анализа. МСХ РК

Было отмечено, что для проведения анализа были использованы экспресс-тесты ВНИИКР РФ. Для исключения возможных ошибок и разногласий методы и методики также были сверены со специалистами российской организации. По итогам экспертизы вирусы ToBRFV в продукции ТОО "Greenhouse-Qaztomat" не выявлены.

Более того, для полноты объективности компания по собственной инициативе направила отобранные образцы в независимую лабораторию "Groen Agro Control" (Нидерланды). По результатам дополнительного исследования вирус в тепличном хозяйстве не выявлен.

Аналогичные комиссионные обследования были проведены в тепличных хозяйствах "Green Capital Kazakhstan" и "Green Land Alatau". Наличие вируса также не установлено.

Результаты официального расследования были доведены до сведения федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

КГИ в АПК считает, что действия Россельхознадзора нарушают требования Договора о ЕАЭС и являются искусственным барьером. В этой связи министерство намерено обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.

Кроме того, вызывает сомнение обоснованность и достоверность фактов выявления вирусов, поскольку имеется прецедент, когда Свердловский референтный центр Россельхознадзора 11 декабря 2020 года выдал заключение о зараженности продукции ТОО "Greenhouse Kazakhstan", а 24 декабря, после того как компания настояла на повторном исследовании проб из той же партии в центральной лаборатории ФГБУ "ВНИИКР", получено отрицательное заключение, подтверждающее факт чистоты экспортируемой подкарантинной продукции.

Стоит также добавить, что из-за информации о якобы зараженных казахстанских томатах и перце КГИ в АПК организовал комплексные проверки всех тепличных хозяйств Казахстана и ввозимых на территорию республики томатов.

По итогам лабораторных тестов вирус в тепличных хозяйствах не выявлен.

При этом в 16 случаях был обнаружен вирус в томатах, ввозимых из Азербайджана. Все автомашины с зараженными томатами были задержаны на границе. Впоследствии груз возвращен в страну-экспортер.

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