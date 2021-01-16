Нур-Султан вошел в "красную" зону по заражению коронавирусом

Также в "красной" зоне Акмолинская и Костанайская области.

В "красную" зону вошел Нур-Султан и две области, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидситуации на 16 января:

В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская области.

⠀В "желтой" зоне: г. Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.⠀В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

Накануне главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление. В документе говорится, что в столице меняется время работы кафе, ресторанов и рынков. Также в документе прописано, как будут работать торговые центры.

В связи с пандемией в Казахстане была введена матрица оценки эпидситуации. Регионы делят на три зоны. "Красная" зона означает, что в регионе в связи с эпидситуацией вводятся строгие ограничительные меры.

"Желтая" зона - сохраняются действующие карантинные меры и усиляется контроль за их соблюдением.

"Зеленая" зона - ситуация стабильная, возможно ослабление ограничительных мер.

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