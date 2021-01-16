Мошенник из СКО сдавал акмолинцам несуществующие квартиры

Следственные действия продолжаются.

Акмолинские полицейские установили афериста, который сдавал несуществующие квартиры, сообщает zakon.kz.

13 января 2021 года в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от 18-летней жительницы города Степняк о том, что 12 января 2021 года неизвестный мужчина обманным путем завладел денежными средствами в сумме 55 тыс. тенге. В тот же день еще одно аналогичное заявление о мошенничестве поступило в УП Кокшетау, - говорится в сообщении ДП.

По данным фактам стражи порядка начали досудебное производство по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что пострадавшие через приложение "ОЛХ" искали квартиры, чтобы арендовать их на длительный срок. Созвонившись с "хозяином", получали дополнительные фотографии, и после их просмотра отправляли предоплату. После перевода денежных средств они не могли дозвониться до хозяина квартиры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 27-летнего жителя СКО. Мужчина полностью признал свою вину. На данный момент задержанный проверяется на причастность к другим подобным правонарушениям. Избрана мера процессуального пресечения "Содержание под стражей".

Следственные действия продолжаются.

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