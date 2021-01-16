Собака, которую протащили на машине по асфальту в Атырау, переедет в Алматы

У нее будут новые хозяева.

В Атырау собака, которую протащили, привязав к автомобилю, нашла новых хозяев. Теперь она переедет в Алматы, передает zakon.kz.

Сегодня седьмой день лечения нашего Батыра, он получает необходимую медицинскую помощь. Сейчас он уже немного окреп. Если раньше он боялся и даже не мог стоять толком, то сейчас он уже ходит на четырех лапах и виляет хвостиком. Нашего Батыра ожидают в Алматы, как он выздоровеет, новая хозяйка уже ждет его. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 800 тысяч тенге, мы закрыли долги в ветеринарной клинике, закупили необходимые продукты и лекарства, - сказала руководитель волонтерской организации "Доброе сердце Атырау" Венера Манасова изданию ATPress.kz.

7 января хозяин-живодер волоком на скорости тащил собаку, привязав к своей машине. Полиция нашла и задержала его, а волонтеры пошли к нему домой, чтобы забрать пострадавшую собаку. Животное получило тяжелые травмы, но осталось живо. Сейчас собака находится под опекой волонтеров.

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