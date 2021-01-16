Смертельное ДТП с участием 4 авто произошло в Нур-Султане

Проводится дознание.

Смертельное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

15 января в 21.00 водитель ВАЗ 2106 следуя по проспекту Республики, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с Daewoo Nexia, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. По инерции Toyota и ВАЗ 2106 откинуло на Лада 21 726, которая следовала со встречного направления прямо. пресс-служба ДП Нур-Султана

В результате ДТП 28-летняя пассажир ВАЗ 2106 от полученных травм скончалась на месте. Проводится дознание.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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