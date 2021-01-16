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Казахстанские спортсменки выиграли "Кубок наций"

Фото: kfb.kz 16 января 2021, 13:41

Казахстанские спортсменки стали чемпионками международного турнира по боксу "Кубок наций".

В Сербии завершился ежегодный Международный турнир "Кубок наций", в этом году проводился в 10-й раз. На ринг вышли спортсмены 12 стран, таких как Турция, Россия, Словакия, Чехия, Словения, сообщает zakon.kz.

Казахстанские спортсменки Дина Жоламан и Арайлым Марат стали чемпионками международного турнира по боксу "Кубок наций" в Сомборе (Сербия)

В весовой категории 54 кг Дина Жоламан выиграла у хозяйки ринга.

А Арайлым Марат в весе до 48 килограммов одержала победу над спортсменкой из Словакии.

Напомним, мужская команда Казахстана по боксу 15 января прибыла на Кубу, где проведет сборы.

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