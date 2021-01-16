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Второе место у Адахана Мадумарова.
Садыр Жапаров набрал 79,23% на выборах президента Кыргызстана, передает zakon.kz.
Sputnik Кыргызстан сообщает, что ЦИК подсчитала вручную все голоса избирателей из 2474 избирательных участков.
По итогам подсчетов:
Садыр Жапаров - 79,23 %
Адахан Мадумаров - 6,78 %
Бабыржан Тольбаев - 2,36 %
Мыктыбек Арстанбек — 1,69 процента;
Абдил Сегизбаев — 1,45 процента;
графа "Против всех" — 1,34 процента;
Имамидин Ташов — 1,18 процента;
Клара Сооронкулова — 1 процент;
Аймен Касенов — 0,91 процента;
Улукбек Кочкоров — 0,67 процента;
Канат Исаев — 0,57 процента;
Эльдар Абакиров — 0,50 процента;
Курсан Асанов — 0,49 процента;
Бактыбек Калмаматов — 0,49 процента;
Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;
Каныбек Иманалиев — 0,18 процента;
Женишбек Байтуттиев — 0,10 процента;
Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента.
Напомним, что из 3,5 миллиона избирателей, имеющих право на голос, участвовали в выборах 1,4 миллиона кыргызстанцев (39,33%).
Выборы президента Кыргызстана прошли 10 января.
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