Тело женщины обнаружили в сгоревшем гараже в Уральске

Материалы по пожару переданы в органы внутренних дел для установления виновных лиц и причины пожара.

Ночью 15 января городе Уральск загорелся пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

15 января в 23.15 горел гараж в кооперативе "Победа" по ул. Шолохова. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что площадь пожара в гараже составляет 40 кв. м.

На месте пожара обнаружен труп женщины. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 00.43. пресс-служба ДЧС ЗКО.

На месте происшествия работали сотрудники управления по ЧС г. Уральска и испытательная пожарная лаборатория службы пожаротушения.

Материалы по пожару переданы в органы внутренних дел для установления виновных лиц и причины пожара.

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