Как приемы граждан у акима столицы помогают решать вопросы на системном уровне

Большая часть вопросов на приемах граждан касается жилья и социальной помощи.

Алтай Кульгинов отметил, что "приемы граждан позволяют оказывать помощь как точечно, так и подходить к решению вопросов на системном уровне, чтобы охватить социальными мерами больше людей", передает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в "Instagram", сообщает официальный сайт акимата.

Проводить приемы граждан в 2021 году будем также на еженедельной основе. Сегодня в режиме онлайн принял более 10 людей. Президент на открытии первой сессии Парламента VII созыва отметил, что приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан, "должна быть усилена адресность госпомощи и соответствующие требования при ее получении". Приемы граждан позволяют оказывать помощь как точечно, так и подходить к решению вопросов на системном уровне, чтобы охватить соцмерами больше людей. аким Нур-Сутана Алтай Кульгинов

Большая часть вопросов на приемах граждан касается жилья и социальной помощи. Поэтому осенью прошлого года открыли единый Центр по оказанию услуг в сфере жилья. (пр. Республики, 32). Там можно узнать о номере очереди на жилье, как встать в очередь, о механизмах различных жилищных программах и т.д. За 2 месяца с момента открытия в Центр обратились 15 тысяч жителей.

Оказывать помощь по социальным вопросам помогает Центр поддержки института семьи "Жануя" (ул. Бейбитшилик, 14), где по принципу "одного окна" горожанам оказывают свыше 70 госуслуг. С момента открытия – августа 2019 года – свыше 41,5 тыс. людей получили помощь и были проконсультированы по волнующим их вопросам.

Таким образом, решение вопросов людей, обратившихся на приемах граждан, позволило решить и вопросы другой категории наших горожан. Алтай Кульгинов

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