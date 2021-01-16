Как открыть примерзшую дверь в автомобиле. Советы

Специалист призвал водителей не рвать ручку из-за хрупкости пластиковых деталей замков.

Как решить проблему примерзшей двери в машине, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал директор сервисного центра "Автоглобус" Андрей Савин в беседе с порталом "Autonews.ru".

Специалист призвал водителей не рвать ручку из-за хрупкости пластиковых деталей замков.

Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы. директор сервисного центра "Автоглобус" Андрей Савин

Он отметил, что не всегда дверь примерзает к кузову из-за прилегающей резинки - нередко холодом сковывает оплетку или тросовые соединения внутри механизма замка.

Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придется ехать в сервис, - подчеркнул эксперт.

В такой ситуации Савин рекомендует проникнуть в салон через другую дверь, после этого перегнать машину в более теплое место и оставить ее там на несколько часов. Вероятно, в результате прогрева "все отмерзнет". Если проблема повторяется, следует заменить механизм.

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