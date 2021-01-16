Метель, гололед и туман ожидаются в Нур-Султане и девяти областях РК

Штормовое предупреждение объявлено на 17 января.

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и девяти областях республики с 20:00 16 января до 21:00 17 января, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 17 января в Нур-Султане ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью порывы 18 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается туман. На севере области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере области 18 м/с.

17 января в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, временами порывы 30 м/с и более. Местами метель.

В Петропавловске ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

17-19 января в Кызылординской области местами ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95%.

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