Казахстанский актер стал лучшим на конкурсе в Нью-Йорке

Казахстанского актера признали лучшим на конкурсе в Нью-Йорке

Казахстанский актер Данияр Алшинов получил награду в номинации "Лучший драматический актер" за фильм "Бой Атбая" на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке, передает zakon.kz.

Об этом актер написал в Instagram.

Два года назад мы сняли фильм "Бой Атбая", который изобразил жизнь одновременно яркого и отталкивающего героя. Атбай получился абсолютно не конъюнктурным и не трендовым персонажем, но он был искренним и очень личным, как для режиссера - Адильхана Ержанова, так и для меня. Было вложено много души. И оттого сегодняшняя награда так ценна. Данияр Алшинов

Он выразил благодарность режиссеру фильма Адильхану Ержанову, Ольге Хлащевой, партнерам Динаре Бактыбаевой, Нурбеку Мукушеву, Санжару Мади, Асель Садвакасовой, а также всей съемочной команде.

The Best Actor Award - New York - международный конкурс IMDb. Главная миссия - признавать таланты и награждать лучших актеров независимого кино. Жюри отбирает лучшие фильмы в течение года для показа в Нью-Йорке.

