Замерзающего гражданина Турции спасли на павлодарской трассе

Он несколько дней назад выехал из России в Турцию с грузом, несмотря на предупреждения Казгидрометцентра.

Замерзающего гражданина Турции спасли на автодороге "Павлодар-Кызылорда", сообщает zakon.kz.

По данным ДП Павлодарской области, 16 января около 03.20 при патрулировании автодороги "Павлодар-Кызылорда" на 80 км полицейские увидели стоящую на обочине грузовую автомашину Mercedes (фура).

По словам водителя - гражданина Турции Самсуна Акгабата, он несколько дней назад выехал из России в Турцию с грузом, несмотря на предупреждения Казгидрометцентра. Причина - своевременная доставка груза. Но на трассе машина встала, так как из-за мороза замерзла солярка.

Как отметили полицейские, мужчина не знал, что делать и куда обращаться, простоял более двух часов: и транспорт, и водитель замерзли. Стражи порядка накормили гражданина Турции, перевезли транспорт в теплый бокс, а также дали возможность согреться и выспаться.

Также полицейские сообщили, что позже они отправят его в путь.

В свою очередь мужчина поблагодарил полицейских и пожелал удачной службы.

Департамент полиции Павлодарской области рекомендует не выезжать, и воздержаться от дальних поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения органов внутренних дел по номеру 102.

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