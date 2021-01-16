Хабиб сделает заявление по возвращению в октагон

Об этом глава UFC Дэйна Уайт сообщил на своей странице в Twitter.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов сделает заявление по возвращению в октагон, передает zakon.kz.

Об этом глава UFC Дэйна Уайт сообщил на своей странице в Twitter.

Он объявит о своем решении в прямом эфире на канале ABC в 15:00 (17 января в 02:00 по времени Нур-Султана). глава UFC Дэйна Уайт

Чуть ранее Хабиб опубликовал на своей странице в Instagram видео со встречи с главой UFC, подписав его: "Своя шерсть важнее". На видео Нурмагомедов и Уайт заходят в кабинет и закрывают дверь, а далее идет фрагмент из советской комедии "Кавказская пленница".

15 января Дэйна Уайт опубликовал в Twitter видео встречи с Хабибом Нурмагомедовым. На кадрах было видно, как Уайт приглашает Нурмагомедова зайти в кабинет.

Дэйна Уайт неоднократно высказывался о желании уговорить Нурмагомедова вернуться на октагон. Сам боец прибыл в Абу-Даби. 20 января ожидается выступление его двоюродного брата Умара Нурмагомедова.

Осенью после победы над Джастином Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры. Он защитил титул чемпиона UFC в легком весе без единого поражения.

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