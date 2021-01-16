Весенняя учеба в школах и вузах Алматы: Бекшин подписал постановление

Контроль за исполнением постановления возложен на акимов районов, Управление образования, Управление общественного развития Алматы.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о порядке обучения учащихся школ, колледжей и вузов, передает zakon.kz.

Согласно постановлению разрешается:

Со второго семестра 2020-2021 учебного года поэтапное комбинированное обучение (70% предметов в оффлайн режиме, 30% - в онлайн режиме) для студентов 1 курсов колледжей и вузов на добровольной основе (с согласия родителей или других законных представителей), с учетом наличия мест в общежитиях , при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции, одновременного нахождения обучающихся в корпусах, аудиториях колледжей не более 30% проектной мощности помещений, вузов - не более 40-50%. Со второго семестра 2020-2021 учебного года проживание в общежитиях студентов 1 курсов колледжей и вузов с заполнением комнат в общежитиях колледжей до 30%, в общежитиях вузов - до 50%. Организация питания учащихся 1-5 (в международных - по 7), 9,11 (12) классы общеобразовательных школ, студентов 1 курсов колледжей и вузов, с социальной дистанцией между посетителями и заполнению столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест. Разрешение с третьей четверти 2020-2021 года индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более пяти человек по решению администрации образовательного учреждения.

Контроль за исполнением постановления возложен на акимов районов, Управление образования, Управление общественного развития Алматы.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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