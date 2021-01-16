Казахстанский клуб совершил сенсацию в Лиге Чемпионов

Следующий соперник "Актобе" в турнире определится 21 января.

В матче 1/16 финала Лиги Чемпионов футзальный клуб "Актобе" в Афинах сыграл с греческим АЕКом, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб вышел в следующем составе: Байралмев, Део, Клочко, Силва Оливейра, Тыныштыкбаев - Жеткирбаев, Иманалин, Сатжан, Кульбаев, Даулетов, Карагулов, Соарес Брито.

Хозяева были фаворитами, но пропустили первыми от Дмитрия Клочко, быстро отыгравшись после удара Такиса Гусиса. Во втором тайме гости просто смяли оппонента, в их составе забили Силва Оливейра, Дмитрий Клочко и Асхат Кульбаев, итог подвели Костас Пану и оформиший дубль Карагулов. 5:2 - сильнее казахстанцы.

Следующий соперник "Актобе" в турнире определится 21 января, кода пройдет жеребьевка. Ранее в 1/8 финала вышел алматинский "Кайрат".

АЕК (Афины, Греция) - "Актобе" (Актобе, Казахстан) 2:5 (1:1)

Голы: Даулетов 17 (0:1), Гусис 18 (1:1), Силва Оливейра 22 (1:2), Клочко 28 (1:3), Кульбаев 33 (1:4), Пану с пенальти 34 (2:4), Карагулов 37 (2:5).

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