Беременную с детьми спасли на заснеженной трассе в Алматинской области

С 10.00 автодорога республиканского значения "Сарыозек-Коктал" с 3 по 80 км., закрыта для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области из снежного заноса спасены 80 человек, в том числе беременная женщина с двумя детьми, передает zakon.kz.

По информации ДЧС области, инцидент произошёл днем 16 января 2021 года в Кербулакском районе Алматинской области, на автодороге республиканского значения "Сарыозек-Коктал".

Из-за сильного ветра 15 и 40 километры данной дороги замело снегом, в результате чего автомашины с пассажирами остались в снежных заносах, сообщение об этом поступило в ДЧС в 7.20.

В первую очередь спасатели эвакуировали из заносов женщину на восьмом месяце беременности, она с двумя детьми направлялась в Алматы с села Тасыозек, женщину и детей доставили в Сарыозек к родственникам.

Затем оценив обстановку сотрудниками ДЧС принято решение поставить посты с двух сторон данного участка автодороги, для исключения скопления машин. Путем привлечения сотрудников дорожных служб, военнослужащих и МИО, произведена расчистка автодороги и отбуксирования застрявших автомашин, в 13.00 30 единиц техники с 80 пассажирами продолжили движение по своему маршруту, на 16.30 дорога очищена от снежных заносов.

С 10.00 автодорога республиканского значения "Сарыозек-Коктал" с 3 по 80 км., закрыта для всех видов автотранспорта.

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