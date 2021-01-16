О незаметной эпидемии опаснее коронавируса рассказал врач

По словам врача, мир охватила эпидемия ожирения, которая незаметна, но куда опаснее коронавируса.

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что мир охватила эпидемия ожирения, которая незаметна, но куда опаснее коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

За год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода 10 миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, - более 20 миллионов человек, - рассказал он в эфире собственной передачи на телеканале "Россия 1".

По словам доктора, почти 40% населения Земли имеет лишний вес.

Он подчеркнул, что когда у людей развивается ожирение, лишний вес в дальнейшим приводит к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

Такие потери никакому COVID не снились, - констатировал Мясников.

Врач рассказал, что важным фактором для определения склонности к набору веса являются привычки родителей. Он пояснил, что если один из родителей имеет схожие проблемы, то ребенок всю жизнь будет предрасположен к ожирению. Еще одним фактором Мясников назвал наличие диабета у матери.

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