Женщина обратилась в полицию, узнав смысл таинственного послания от незнакомца

Выйдя утром из дома, она увидела, что неизвестный оставил на ее мусорном ведре надпись "1F".

Блогерша под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу и обратилась за помощью к пользователям Сети. Соответствующее видео она выложила в TikTok, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, выйдя утром из дома, Джейд увидела, что неизвестный оставил на ее мусорном ведре надпись "1F".

Кадр видео @bby.jade__ в TikTok

Что это за чертовщина? - спросила женщина у своих подписчиков.

Видео стало вирусным и привлекло внимание общественности. Комментаторы догадались, что таинственное послание скорее всего означает, что в доме живет одна женщина. Такие знаки оставляют друг другу преступники, когда ищут жертву.

"Они сообщают тем, кто будет тебя грабить или делать что-то другое в этом духе, что ты живешь одна", "За тобой следят! Осторожнее", "У нас в Канаде это означает "одинокая женщина". Эта пометка может использоваться по разным причинам, но ни одна из них не сулит тебе ничего хорошего", - предостерегли в комментариях пользователи.

Отмечается, что испуганная Джейд обратилась в полицию, но там ей ничем не смогли помочь. В своем последнем посте в соцсети женщина написала, что с ней все в порядке, и она уехала ночевать к своей маме.

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