Помочь создать казахско-корейский словарь просит кореянка

По ее словам, если будет книга, где будет перевод основных фраз с казахского на корейский, то казахский язык будет легче выучить.

Гражданка Южной Кореи ищет единомышленников для издания казахско-корейского словаря. Об этом сама Чой Ен Сон рассказала на онлайн-встрече со студентами Казахского университета международных отношений и мировых языков, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", у Ен Сон есть второе имя – Нурай. Два года назад девушка окончила единственное в Корее казахское отделение в Университете иностранных языков Хангук. С тех пор работает в родном вузе. Во время учебы она столкнулась с нехваткой книг на казахском, поэтому решила помочь всем, кто изучает язык Абая.

Если будет книга, где будет перевод основных фраз с казахского на корейский, то казахский язык будет легче выучить. Нужен и специализированный словарь. Нужна поддержка казахстанских студентов и профессоров, знающих корейский язык. Также нужны люди, которые смогут редактировать этот словарь. сотрудница Университета иностранных языков Хангук Чой Ен Сон

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