В полицейского плюнули, он заболел коронавирусом

Более 800 полицейских в Великобритании дали положительный результат на COVID-19 с начала пандемии.

Полиция Великобритании сообщила о случаях, когда полицейские заболели коронавирусом после того, как в них плевали подозреваемые, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

В одном случае полицейский выехал на место вызова. Нетрезвый мужчина блокировал движение на дороге и нападал на людей. При разбирательстве подозреваемый плюнул в полицейского. После инцидента ПЦР-тест стража порядка дал положительный результат.

Еще один офицер был оплеван в Уэймуте после того, как выписал предупреждение трем мужчинам, нарушившим карантин.

Главный констебль полиции Дорсета Джеймс Воэн описал нападение на полицейского, как "абсолютно отвратительное и презренное". Председатель полиции Дорсета Анна Харви сказала, что некоторые используют COVID-19 в качестве оружия. Она подтвердила, что разговаривала с пострадавшими полицейскими, которые "действительно борются" с симптомами коронавируса.

По данным Associated Press более 800 полицейских в Великобритании дали положительный результат на COVID-19 с начала пандемии.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

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