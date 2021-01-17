Стрельба произошла в аэропорту Франкфурта - СМИ

Приложение zakon.kz
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Видео публикуют в социальных сетях.
В аэропорту Франкфурта идет полицейская операция. Есть информация о стрельбе, передает zakon.kz.
Видео публикуют в социальных сетях. На кадрах виден опустевший зал аэропорта, сотрудник полиции достал из кобуры пистолет. На полу предположительно тело неизвестного.
По информации Air Live, полиция сообщила о заложенной бомбе. Правоохранительные органы просят пассажиров следовать инструкциям сотрудников Службы безопасности. Сообщается об эвакуации людей.
Закрыты части терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход к вокзалу дальнего следования.
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