Стрельба произошла в аэропорту Франкфурта - СМИ

Видео публикуют в социальных сетях.

В аэропорту Франкфурта идет полицейская операция. Есть информация о стрельбе, передает zakon.kz.

Видео публикуют в социальных сетях. На кадрах виден опустевший зал аэропорта, сотрудник полиции достал из кобуры пистолет. На полу предположительно тело неизвестного.

По информации Air Live, полиция сообщила о заложенной бомбе. Правоохранительные органы просят пассажиров следовать инструкциям сотрудников Службы безопасности. Сообщается об эвакуации людей.

Закрыты части терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход к вокзалу дальнего следования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!