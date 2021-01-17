Таксиста арестовали за просмотр порно при девушке

Суд назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа.

В Петербурге арестовали таксиста, смотревшего порно при пассажирах, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа.

Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.

12 января "Ситимобил" заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт "Пулково". В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в "Пулково" таксист смотрел порно и совершал развратные действия.

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