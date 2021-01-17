СМИ: ЕС намерен снизить "господство доллара" после эпохи Трампа

Соответствующий проект готовит Еврокомиссия.

Европейский союз планирует "бросить вызов господству доллара" на мировых рынках. Европейская комиссия готовит соответствующий проект, в котором ЕС вновь высказывает недовольство санкциями, введенными действующим президентом США Дональдом Трампом против Ирана, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщает газета Financial Times, ссылающаяся на проект ЕК и источники в ней, Евросоюз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависят от доллара.

Отмечается, что Брюссель намерен поднять этот вопрос всего за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. По словам источников, проект будет принят 19 января, и еще может измениться.

В документе в первую очередь говорится о трудностях, с которыми столкнулся ЕС после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана. Необходимо "защитить" ЕС от "последствий незаконного экстерриториального применения" подобных мер, говорится в проекте.

Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами. источник в ЕК

В мае 2018 года США заявили о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций против него. Евросоюз решил обойти эти ограничения, чтобы обезопасить свои торговые отношения с Ираном. Для этого в июне 2019 года Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Согласно этому механизму, планировалось, что Иран будет поставлять европейским странам нефть и другие товары, однако вырученные деньги получат не иранские банки, а европейские компании, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. Однако пока механизм сведен лишь к транзакциям, которые касаются купли-продажи медикаментов, продовольствия и других гуманитарных товаров. Первая подобная сделка по INSTEX была проведена 31 марта 2020 года, сообщило правительство Германии.

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