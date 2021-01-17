Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру после боя Порье - Макгрегор

Бой между Дастином Порье и Конором Макгрегором пройдет 23 января.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 23 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца.

Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (Порье - Макгрегор и Дэн Хукер - Майкл Чендлер), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться. президент UFC Дэйна Уайт

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

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