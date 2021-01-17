Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Жители Шымкента ощутили землетрясение

Фото: 24kz 17 января 2021, 07:01

Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от Алматы.

Ночью 17 января в городе Шымкент произошло землетрясение ощутимостью 2-3 балла, сообщает zakon.kz.

17 января 2021г. в 2:02 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 13.0.Магнитуда MPV 6.0.Координаты эпицентра 37.29° с.ш. 71.06° в.д.Глубина 150 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в г.Чимкенте 2-3 балла

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Книга из человеческой кожи хранится в библиотеке Нур-Султана
Надевать сразу две маски, посоветовал главный инфекционист США