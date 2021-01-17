Определено место и время проведения очередного саммита G7

Саммит G7 пройдет в июне на курорте британского Корнуолла.

Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи. Как отмечается в коммюнике правительства Великобритании, страны, председательствующей в 2021 году в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, на встрече лидеры G7 обсудят такие совместные проблемы, как пандемия коронавируса и климатические изменения.

Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

Премьер-министр намерен использовать "семерку" для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира. С этой целью он пригласил лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи принять участие во встрече в качестве гостей, чтобы повысить уровень знания и опыта за столом. Вместе 10 лидеров представляют более 60% населения, живущего в демократических странах.

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