Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:

в городе Алматы - 20347(+115), в городе Нур-Султан - 19895(+128), в ВКО - 19520 (+30), в Атырауской области - 14881(+91), в Карагандинской области - 12720(+57), в Павлодарской области - 10418(+135), в ЗКО – 9888(+46), в СКО - 9507(+54), в Костанайской области - 8597(+72), в Акмолинской области - 8242(+79), в Алматинской области - 8098(+92), в городе Шымкент - 5707(+13), в Жамбылской области - 5247(+23), в Мангистауской области - 3869(+17), в Туркестанской области - 3879(+16), в Актюбинской области - 3798(+7), в Кызылординской области - 3483(+3). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 73, в городе Алматы - 35, в Акмолинской области - 91, в Актюбинской области - 5, в Атырауской области - 118, в ВКО - 34, в ЗКО - 31, в Карагандинской области - 39, в Костанайской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Павлодарской области - 79, в СКО - 87, в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.

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