UFC Fight Island 7: Ди Кирико сенсационно нокаутировал Бакли в 1-м раунде

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Хоакин Бакли из США и Алессио ди Кирико из Италии встречались в рамках главного карда,
В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) проходит турнир UFC Fight Island 7, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.
В поединке основного карда итальянский боец ММА Алессио Ди Чирико победил американца Хоакина Бакли.
Бой продлился один раунд, итальянец отправил соперника в нокаут.
26-летний Баккли потерпел четвертое поражение при 12 победах. 31-летний Ди Чирико победил в 13-й раз при пяти поражениях.
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