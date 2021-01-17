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Казахстанские боксеры завоевали пять золотых медалей на международном турнире в Сербии

Фото: inbusiness 17 января 2021, 08:50

Женская национальная сборная завоевала 7 медалей.

Завершился X Международный турнир "Кубок наций", который проходил в Сербии, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Женская национальная сборная завоевала 7 медалей.

5 золотых медалей в копилку сборной принесли:48 кг Арайлым Марат54 кг Дина Жоламан57 кг Владислава Кухта60 кг Римма Волосенко+81 кг Ляззат Кунгейбаева.

Серебро турнира завоевала Гульсая Ержан. Бронза досталась Валентине Хальзовой.

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