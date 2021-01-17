В "красную" зону по COVID-19 вошли еще две области Казахстана

Атырауская и Павлодарская области вошли в "красную" зону по COVID-19.

В "красную" зону по COVID-19 вошли Атырауская и Павлодарская области, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидситуации на 17 января:

В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: г. Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.⠀В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

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