Мейрамбек Бесбаев попал в реанимацию из-за коронавируса

Сейчас состояние артиста оценивается как стабильное.

Известный казахстанский певец, заслуженный деятель Казахстана, участник группы "МузАРТ" Мейрамбек Бесбаев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Nege.

Бесбаев госпитализирован в реанимацию одной из больниц Алматы днем 16 января. ПЦР-тест показал, что он заразился коронавирусом, - рассказал источник издания.

Было отмечено, что сейчас состояние артиста оценивается как стабильное.

На данный момент певец получает необходимое лечение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!