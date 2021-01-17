Было раскрыто жульничество "Канело" перед боем с Головкиным

Профессиональный катмен рассказал о запрещенном приеме против Головкина.

Тренер по боксу и профессиональный катмен Андрей Колотнев в интервью Youtube-каналу "PRO-бокс с Вадимом Гринихом" рассказал об инциденте перед вторым боем мексиканского боксера Сауля Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

По его словам, перед вторым боем с "Канело" тренер Головкина Абель Санчес зашел к нему в раздевалку во время тейпирования рук и сказал, что они делают так называемое "литье", что является запрещенным приемом.

"Бетонирование". Сначала они закрепляют ему запястье тейпом, переходят на пальцы, потом сверху начинают бинтовать и после этого поверх еще лепят тейпом. Получается очень жесткая конструкция, которая очень плотно держит руку. Если брать определенные нормы, то у нас есть правило: один тейп — одна рука. А у них какой должны быть длины тейпы, чтобы хватило сначала руку протейпировать так, а потом еще и сверху ее затейпировать? Андрей Колотнев

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