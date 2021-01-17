Назван самый надежный способ разблокировки смартфона

Пользователям бюджетных смартфонов не стоит полагаться на распознавание лица или отпечатков пальцев.

Эксперт рассказал каким способом разблокировки смартфона лучше всего пользоваться, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар" в беседе с "Российской газетой".

Сейчас для пользователей смартфонов доступны несколько методов распознавания владельца при разблокировке: графический пароль, PIN-код, сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу, - отметил он.

По словам эксперта, пароли и рисунки можно легко подсмотреть или подобрать. Наиболее безопасный метод тут — длинный и сложный пароль. Но использование такого способа разблокировки может занимать слишком много времени.

Что касается биометрии, то самыми эффективными методами защиты здесь являются распознавание лица или отпечатка пальца. Однако надо понимать, что дешевые смартфоны могут обладать некачественной системой распознавания, которую можно обмануть.

В итоге владельцам недешевых смартфонов посоветовали спокойно использовать и Touch ID, и Face ID. Пользователям бюджетных устройств порекомендовали применять сложные пароли и дополнительно защищать паролями важные приложения.

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