Димаш Кудайберген спел песни на шести языках

Шоу посмотрели в более чем 100 странах мира.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген спел на шести языках на онлайн-концерте, передает zakon.kz.

Концерт в онлайн-формате стал первым глобальным выступлением певца с момента начала мировой пандемии. На шоу певец спел песни на казахском, итальянском, французском, китайском, английском и русском языках.

По информации портала DimashNews, онлайн-концерт посмотрели в более чем 100 странах мира.

Сам исполнитель поблагодарил зрителей концерта.

Мне очень жаль, что пандемия разлучила нас на такое длительное время, поэтому сегодня я очень рад выступить перед вами. Несмотря на то, что я не видел вас, душой все равно чувствовал всю вашу поддержку и энергетику, которой вы всегда вдохновляете меня и даете силы на новые свершения! (...) Я верю, что мы встретимся с вами уже очень-очень скоро! Димаш Кудайберген

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