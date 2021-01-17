Мужчина похитил и изнасиловал соседского ребенка в Алматинской области

Свою вину он не признал.

Мужчина похитил, избил и изнасиловал соседского ребенка в подвале дома в Алматинской области, передает zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассказали подробности дела.

Так, судом было установлено, что подсудимый 7 марта 2020 года в состоянии алкогольного опьянения он похитил малолетнего ребенка.

Несмотря на сопротивление и крики ребенка, мужчина прикрыл его рот и затащил в подвал частного жилого дома. Его никто не видел и не мог остановить, он избил ребенка кулаками. От побоев ребенок потерял сознание. Находясь в беспомощном состоянии, он подвергся насильственным и сексуальным действиям.

В суде подсудимый обвинения не признал, просил вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью.

В судебных прениях государственный обвинитель и законный представитель потерпевшего просили суд признать подсудимого виновным по пункту 5) части 2 статьи 125, части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 УК и просили назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, результатами судебно-экспертных исследований.

Суд не установил в действиях подсудимого обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, а в качестве отягчающих ответственность и наказание обстоятельств признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд при назначении наказания подсудимому учел, что совершенное им преступление относится к категории особо тяжких преступлений, характер преступления, личность подсудимого, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание.

Суд признал подсудимого виновным по пункту 5 части 2 статьи 125, части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 УК РК и назначил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу

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